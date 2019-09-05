Желающий попасть на отдых пассажир сам сел за штурвал самолета

Пилот лайнера британской авиакомпании ЕasyJet, который должен был отправиться из Манчестера в испанскую Аликанту, не явился на рейс и его заменил один из пассажиров.

По информации газеты Manchester Evening News, самолет был задержан в аэропорту на неопределенное время. Пока сотрудники аэропорта разбирались в ситуации, один из пассажиров предложил экипажу услуги пилота, так как ему очень хотелось попасть на отдых со своей семьей.

Мужчина предъявил удостоверение пилота, и компания согласилась посадить его за штурвал.

«Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего», — заявили в авиакомпании.

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