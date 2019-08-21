После стрельбы в Краснодаре ищут уроженца Чечни на «Приоре»
Полиция объявила в розыск уроженца Чечни, который мог быть причастен к ночной перестрелке в Краснодаре. В результате происшествия погиб 27-летний мужчина.
Разыскивается чеченец 1991 года рождения по имени Руслан Турашов. Он вооружен и передвигается, предположительно, на белой «Ладе-Приоре», пишет «Интерфакс».
В ночь на 21 августа в центре Краснодара, недалеко от рынка «Вишняки», неизвестный сделал многочисленные выстрелы. Две пули попали в 27-летнего мужчину. По данному факту возбуждены два уголовных дела. В конфликте участвовали около 10 человек.
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