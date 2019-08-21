После стрельбы в Краснодаре ищут уроженца Чечни на «Приоре»

Полиция объявила в розыск уроженца Чечни, который мог быть причастен к ночной перестрелке в Краснодаре. В результате происшествия погиб 27-летний мужчина.

Разыскивается чеченец 1991 года рождения по имени Руслан Турашов. Он вооружен и передвигается, предположительно, на белой «Ладе-Приоре», пишет «Интерфакс».

В ночь на 21 августа в центре Краснодара, недалеко от рынка «Вишняки», неизвестный сделал многочисленные выстрелы. Две пули попали в 27-летнего мужчину. По данному факту возбуждены два уголовных дела. В конфликте участвовали около 10 человек.