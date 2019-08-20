После ЧП у Нёноксы отказали еще 2 пункта мониторинга радиации

После взрыва на полигоне в Северодвинске еще две станции мониторинга радиации перестали выходить на связь. На это указали в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Речь идет о станциях в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае, пишет РБК. Последние данные с них были получены 13 августа. Накануне сообщалось о прекращении работы станций в Кирове и Дубне.

Пункты измерения радиации в России являются частью международной сети, которая следит за соблюдением Договора. Российские чиновники объясняли сбой проблемами со связью.

Взрыв на полигоне произошел 8 августа. В инциденте погибли пять сотрудников «Росатома». В Росгидромете заявили о превышении уровеня радиации в 4-16 раз.