После концерта Макса Коржа пострадали семеро уральцев

Утром 14 декабря на трассе Пермь – Екатеринбург перевернулся заказной автобус, в результате чего были госпитализированы семь человек.

ДТП произошло в районе 242 километра трассы в 7:10 утра по местному времени. По предварительной версии, водитель автобуса задремал за рулем из-за чего выехал на встречку, съехал с трассы и перевернулся на левый бок.

«Не докатился всего 20 метров до леса, иначе бы произошло столкновение с деревьями. По счастью, обошлось без жертв», — рассказал «Интерфаксу» руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, всего в автобусе находилось 53 человека, екатеринбуржцы возвращались с концерта Макса Коржа. После выступления они пошли в ночной клуб и только в 4 часа утра поехали домой.

«Возможно, из-за длительного ожидания водитель и уснул за рулем», — предположил Горелых.

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