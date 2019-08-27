После гибели россиянки в Японии ограничили восхождение на Фудзи

Утром 26 августа при восхождении на самую знаменитую в Японии гору Фудзи погибла 29-летняя россиянка Анна Дубровина. По предварительной информации, на нее упал камень или осколок горной породы.

В результате полученных травм головы и грудной клетки девушка скончалась. После случившегося власти префектуры Яманаси примерно на десять часов ввели ограничения на пути следования.

Сейчас специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. По словам Манабу Сакурада из отдела по контролю за состоянием дорог по пути восхождения на гору, подобных происшествий никогда не случалось. Местные власти и полиция также не обнаружили следов обрушения горных пород и защитная сетка на склонах осталась невредимой.

Сейчас сотрудники поставили дополнительные ограды, чтобы туристы и альпинисты не отклонялись от маршрута на склоны горы, сообщает РИА «Новости».

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