После дела Соколова россиянок решили защищать от преследования

Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, уточнив в нем понятие «преследование». Работа над документом связана с делом об убийстве аспирантки доцентом СПбГУ.

Под «преследованием» предлагается понимать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем». Определение включает любые действия, которые заставляют испытывать страх за свою безопасность.

Другая поправка предусматривает запрет для общественных организаций, занимающихся профилактикой насилия в семье, информировать полицию без согласия жертвы, пишет РБК.

Законопроект вводит защитные предписания – из-за них преследователь не сможет приблизиться к жертве. Предписания предложено выдавать на срок от 30 дней до года и продлевать при необходимости.

Автор законопроекта – депутат Оксана Пушкина – заявила, что разработка документа связана с делом преподавателя Олега Соколова, убившего аспирантку. Вуз, где он работал, занимался исследованием о семейно-бытовом насилии по заказу Госдумы.



Напомним, с 2017 года в России декриминализированы побои в семье. Совершенные впервые побои перевели из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.

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