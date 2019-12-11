Она его «посадила»: в убийстве студентки РУДН появились детали

Дедушка убитой сожителем в Москве 20-летней студентки филологического факультета РУДН Анны Егоровой рассказал обстоятельства трагедии. До преступления молодой человек был осужден за кражу у нее телефона и денег.

По словам родственника, 23-летний житель Чувашии Константин встречался со студенткой летом 2018 года, спустя время по заявлению Анны против него возбудили дело о краже. Мужчину посадили на год и несколько месяцев.

Осенью 2019 года он появился у подъезда ее дома на улице Академика Виноградова и предложил сойтись. Первый раз девушка отказала, но потом решила жить вместе, ничего не сказав родным.

В день убийства из квартиры Егоровой были слышны музыка и крики. Мужчина повышал голос и в чем-то обвинял девушку, она плакала. По словам соседки Надежды, около пяти утра всё стихло.

На звонки родственников студентка не отвечала. Приехав в квартиру, они увидели спящего Константина, на балконе лежало тело студентки, завернутое в одеяло, рассказывает телеканал «360».

Напомним, тело Анны Егоровой обнаружили 10 декабря в квартире на юго-западе Москвы.

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