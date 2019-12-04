Порошок и шоколад трех марок делали разного качества для РФ и ЕС

Стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продают в России, сильно отличаются от зарубежных аналогов. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная службы.

Ведомство выяснило, что продукция, которую международные производители привозят в Россию или производят здесь, отличается по качеству и составу. Так, в шоколаде Lindt для России и Европы разное содержание 12-14 органических кислот. В ряде случаев их количество отличается на 100-220% и более.

В порошках замечено различие по показателям «пенообразующая способность» и «моющая способность». При стирке в одинаковых условиях дозировка средства, купленного в Европе, в 1,5-2 раза ниже.

Как сообщает телеканал «360», после проверки ФАС направила предупреждения производителям. Служба требует либо нанести на упаковки соответствующие отметки, либо изменить состав. В противном случае компаниям грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Летом 2019 года Роскачество проверило 22 марки детского стирального порошка. Лидером признано средство для стирки «Ушастый нянь».



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