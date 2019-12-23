Порошенко требует санкции против поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко инициирует в парламенте санкции против украинских компаний, которые, подписали соглашение с «Газпромом» о прямых поставках газа с 2020 года.

«Европейская солидарность» будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России, что является результатом тайных переговоров в Париже», — заявил Порошенко.

По словам бывшего президента, газовые контракты являются не коммерческими, а политическими, украинская власть перешла «красные линии», пишет «Лента.Ру».

Ранее Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным.

Также Порошенко предостерег Зеленского от обсуждения вопросов по поставкам газа. По мнению экс-президента, его могут заставить «сделать важные уступки в политическом треке в обмен на дешевый газ».

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