Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.

«Это наилучший ответ тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали. Те, кто на Украине, сами уже не верят, что мы Крым вернем. Это как раз убедительный ответ, что Крым точно будет украинским», — говорится в комментарии на официальном YouTube-канале Порошенко, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад отмечает, что большая часть населения Крыма всегда была русскоязычной и сами жители полуострова всегда считали себя частью России.

По словам дипломата, поддержание режима санкций — это крайне затратное и беспорядочное занятие. Самим американским предпринимателям сложно вести бизнес в этих условиях

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