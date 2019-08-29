При попытке набрать 1000 км/ч разбилась известная автогонщица

При попытке разогнаться до 619 миль в час (996 км) разбилась известная американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс. Ей было 36 лет.

Трагедия произошла на сухом дне озера пустыни Алворда. Девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.

Джесси Комбс побила рекорд скорости среди женщин в 2013 году. Тогда она разогналась до 632 километров в час. В 2017 году она взяла новую вершину — 769 километров в час. Превзойти саму себя девушка попыталась и в 2018 году, разогнавшись до 777 километров в час. Однако этот результат официально засчитан не был.

Погибшая также известна по работе в телепрограммах All Girls Garage, Extreme 4x4 и шоу «Разрушители легенд», передают «Вести.Ru».

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