Режиссер «Закона каменных джунглей» разбился в аварии
Утром 25 августа режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве. Авария произошла в Юрьевском переулке.
По информации РЕН, Игорь Хомский был за рулём каршеринговой машины. Он не справился с управлением и на полной скорости врезался в КАМаз.
От полученных травм режиссер скончался еще до приезда врачей.
Игорь Хомский родился в 1976 году. Через три дня он должен был отмечать свой 43-й день рождения. До работы над знаменитым «Законом каменных джунглей» Хомский успел снять несколько коротрометражек.
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