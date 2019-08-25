Режиссер «Закона каменных джунглей» разбился в аварии

Утром 25 августа режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве. Авария произошла в Юрьевском переулке.

По информации РЕН, Игорь Хомский был за рулём каршеринговой машины. Он не справился с управлением и на полной скорости врезался в КАМаз.

От полученных травм режиссер скончался еще до приезда врачей.

Игорь Хомский родился в 1976 году. Через три дня он должен был отмечать свой 43-й день рождения. До работы над знаменитым «Законом каменных джунглей» Хомский успел снять несколько коротрометражек.