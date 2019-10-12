МВД и Минтранс готовят проект поправок в ПДД об электросамокатах

МВД и Минтранс готовят проект поправок в ПДД об электросамокатах

Фото: Pixabay

До конца октября МВД России и Минтранс подготовят проект поправок в правила дорожного движения об электросамокатах и гироскутерах. После этого, нововведения будут представлены общественности.

Однако, даже даже если эти поправки будут внесены в законодательство, расширять штат сотрудников ГИБДД ведомство не собирается.

«Какими силами располагаем, теми и будем справляться. За пешеходами как-то следим ведь», — заявил ТАСС начальникк Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Будут ли внесены соответствующие поправки в КоАП или будут применяться уже действующие статьи Кодекса об административных правонарушениях до сих пор неизвестно.

Сейчас водители электрических транспортных средств наказываются как пешеходы.

Напомним, с августа текущего года Госдума и Национальный автомобильный союз настойчиво требуют ПДД для сегвеев и электросамокатов. Они призывают ввести «драконовские штрафы» для их владельцев.

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