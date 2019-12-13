МЧС пообщало москвичам гололедицу
Столичное МЧС предупредило жителей и гостей столицы о гололедице. По их данным, наледь на дорогах будет с вечера пятницы, 13 декабря до утра субботы, 14 декабря.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до 9 часов утра 14 декабря по Москве местами ожидается морось, дымка, слабый гололед», — говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.
В связи с этим специалисты порекомендовали водителям снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, чтобы избежать столкновения при торможении. Также, по их словам, стоит избегать внезапных маневров.
Ранее синоптики пообещали россиянам аномально теплый декабрь и «пятнистые» осадки.
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