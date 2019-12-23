Помощь Украине заморозили после звонка Трампа Зеленскому

Чиновник из американской администрации поручил приостановить военную помощь Украине через 91 минуту после телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Подтверждающие документы и электронные письма обнародовала некоммерческая организация Center for Public Integrity.

В них говорится, что 25 июля сотрудник административно-бюджетного управления Майк Даффи обратился к Пентагону с просьбой заморозить выделение военной помощи Украине.

В управлении отрицают связь разговора с заморозкой денег. Представитель службы объяснила, что решение приняли еще 18 июня, а слова Даффи вырваны из контекста, пишет РБК.



Ранее палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Процедура была инициирована демократами после телефонного разговора Трампа с Зеленским, в котором он якобы призывал помочь начать расследование против Хантера Байдена, планировавшего участвовать в выборах президента в 2020 году. В начале декабря Зеленский опроверг, что Трамп обращался к нему с такой просьбой. После заявлений коллеги американский лидер публично поблагодарил Зеленского и счел дело об импичменте закрытым.

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