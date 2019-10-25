Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play

Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.

По словам экспертов ESET, в Google Play были обнаружены 42 приложения, которые относятся к данной кампании по распространению нежелательного рекламного ПО, половина из них все еще была доступна на момент обнаружения.

К настоящему моменту команда Google, отвечающая за безопасность, удалила эти приложения из официального магазина. Однако они все еще доступны на сторонних платформах.

В ESET пояснили, что приложения, работающие как рекламное ПО, маскировались под простые игры, онлайн-радио, сервисы для загрузки видеороликов. Суммарно эти вредоносные приложения загрузили 8 миллионов раз за последний год, передает РИА «Новости».

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