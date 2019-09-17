Продавцов с Avito атаковал крадущий деньги с карт вирус

Продавцы с сервиса Avito стали жертвами мошенников. Преступники получали доступ к банковским картам пользователей с помощью вируса троян.

Обнаружив контакты продавцов в сети, злоумышленники направляли им смс о переводе на счет полной стоимости товара. В сообщении содержалась ссылка, при переходе по которой на телефон загружалась вредоносная программа. По ссылке открывалось фишинговое окно, маскирующееся под приложения банков, куда пользователь и вводил данные своей карты.

Как пишет «Интерфакс», вирус нацелен на пользователей около 30 сервисов, включая интернет-порталы AliExpress, «Юла», Pandao, Aviasales, Booking. По приблизительным подсчетам, ущерб от трояна составил не менее 35 млн рублей.

Ранее сообщалось, что из-за введения электронной подписи на россиян «навешали» чужих кредитов.