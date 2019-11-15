Получен анализ крови стрелка в колледже на наркотики и алкоголь

Стали известны результаты анализа крови 19-летнего студента колледжа в Благовещенске Даниила Засорина. Накануне он устроил стрельбу по одногруппникам в учебном заведении и покончил с собой.

Экспертиза не нашла в крови следов алкоголя и наркотиков, пишет Lenta.ru.

Засорин в перестрелке с полицией получил три пули, был ранен в левое и правое плечи и бедро. Пули прошли навылет, а сам студент совершил самоубийство.

Напомним, 14 ноября студент пришел в колледж с оружием Иж-81. Он вошел в аудиторию, выгнал преподавателя и начал стрелять по одногруппникам. В результате погиб один человек, трое были ранены. По некоторым данным, группа парней издевалась над ним.

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