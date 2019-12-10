Получающих черную зарплату россиян посчитали

Количество людей в России, которые не платят налоги с зарплат, достигло 13 млн человек, или 18% от всего трудоспособного населения. Почти четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.

Бюджетная система ежегодно недополучает 3 трлн руб. доходов, или почти 3% ВВП, из-за теневой занятости. К такому выводу пришли экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Если перевести такие серые зарплаты в поле видимости государства, то оно смогло бы снизить ставку НДФЛ с 13% до 11%.

Основная масса людей с серыми зарплатами трудятся в сферах услуг, делают ремонт и другие работы, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который с января 2020 года включает в эксперимент с налогом для самозанятых еще 19 регионов. В течение 2019 года налог на профессиональный доход действовал в четырех субъектах.

Читайте нас в мобильном приложении