Географию эксперимента для самозанятых расширят до 23 регионов

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который с января 2020 года включает в эксперимент с налогом для самозанятых еще 19 регионов. В течение 2019 года налог на профессиональный доход действовал в четырех субъектах.

Предусмотрено введение налога в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, а также республике Башкортостан.

Авторы документа — глава Комитета по бюджету Андрей Макаров и зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев. Законопроект внесли в Госдуму 15 ноября, уточняет «Интерфакс».

После анализа итогов эксперимента за 2019 год будет решен вопрос о целесообразности расширения налога с 1 июля 2020 года на все регионы. Пока эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Ранее сообщалось, что самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии в 2020 году. Доплата делается потому, что данную категорию населения не относят к работающим пенсионерам, которым, в свою очередь, индексацию пенсий не проводят.

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