Лазейка в законе обеспечит прибавку самозанятым пенсионерам

В 2020 году будут проиндексированы пенсии самозанятых пенсионеров. По закону, работающим пенсионерам не полагаются надбавки, но самозанятых к этой категории не относят, а потому индексация сохранится.

Соответствующие разъяснения дали в Федеральной налоговой службе. Государство распознает работающих пенсионеров по страховым взносам - их платит работодатель или ИП сам за себя. Если они поступают, пенсионер теряет прибавку.

Режим самозанятых не предусматривает уплату взносов, а значит их пенсии проиндексируют. В случае совмещения официальной работы и самозанятости индексация будет потеряна.

Советник юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов сказал, что рано или поздно лазейка с переходом работающих пенсионеров в статус самозанятых будет устранена. При разработке налогового режима для самозанятых не предполагалось, что граждане получат пониженный налог и преференции, связанные со статусом пенсионера, отметил он в беседе с BFM.

Напомним, новый налоговый режим начал действовать с 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Его участники платят пониженные налоги, но работа в этом статусе не входит в трудовой стаж. В 2019 году пенсии неработающих пенсионеров повысили на 7% - в среднем на 1 тыс. рублей. Пенсии работающих пенсионеров перестали индексировать с 2016 года.



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