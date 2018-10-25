Госдума одобрила введение нового налога для самозанятых

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов о введении особого налогового режима для самозанятых. «Налог на профессиональный доход» предлагается установить на уровне 4% в случае предоставления услуг физическим лицам и 6% при работе с юридическими лицами.

За проведение эксперимента проголосовали 315 депутатов, против высказались 6 человек, еще 3 воздержались.

Самозанятые будут сами отвечать за размер будущих пенсий и смогут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует самозанятым выплату социальной пенсии по старости. Сейчас она назначается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65. После пенсионной реформы социальная пенсия станет выплачиваться мужчинам в 70 лет, а женщинам – в 65 лет.

Проект закона о новом налоговом режиме для самозанятых, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы были внесены в конце сентября. Эксперимент по введению налога для самозанятых пройдет с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года и коснется Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан.

Новый налоговый режим создается для граждан, имеющих доход не более 2,4 млн рублей в год, при этом не работающих и не привлекающих наемных сотрудников по трудовым договорам. Процедура регистрации самозанятых будет предельно простой – достаточно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог» и аккаунтом на портале госуслуг. Для зарегистрированных предусмотрены штрафы в случае неуплаты налога, уточняет РБК.