В полтора раза больше россиян захотели поменять Конституцию

В России 68% населения считает, что Конституцию надо менять, выяснил опрос фонда «Общественное мнение». В 2013 году за пересмотр основного закона страны высказывались 44%.

Россиянам задавали вопрос: следует ли сегодня вносить правки в Конституцию? Утвердительно ответили 68% граждан. Против изменений Конституции выступили 17% опрошенных.

Отвечая на просьбу оценить хорошая или плохая Конституция в РФ, 54% выбрали первый вариант. Плохим документ назвали 22% населения. 47% россиян считают, что закон является формальным документом.

У проголосовавших за изменение Конституции также спросили, что именно они хотели бы исправить в документе. Больше всего (6%) россияне хотели бы улучшения социальной политики, 5% считают необходимым внести правки, касающиеся повышения уровня жизни, еще 3% желают улучшения качества медицины и образования, 2% - отмены закона о повышении пенсионного возраста. Однако 35% сторонников перемены Конституции затруднились ответить, что именно следует исправить, пишет РБК.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить Конституцию, расширив полномочия нижней палаты парламента.



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