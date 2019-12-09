В Польше увидели попытки РФ сорвать стройку обходного канала

Россия предпринимает попытки остановить возведение канала через Балтийскую косу. Об этом сказал министр морской экономики и судоходства Польши Марек Грубарчик, комментируя заявления российских специалистов, проанализировавших влияние строительства на окружающую среду.

По его словам, аргументы ученых из России не имеют оснований. В то же время позицию россиян разделили местные экологи и специалисты из других стран.

Грубарчик считает, что Россия, прикрываясь защитой экологии, пытается остановить строительство канала, который свяжет город Эльблонг с Балтийским морем, пишет «ПолитЭксперт».

Идея построить канал возникла в XVI веке. Контракт на сооружение канала был подписан в октябре 2019 года. До этого Брюссель запретил вести строительство из-за отсутствия согласования с Еврокомиссией. По замыслу, сооружение поможет Польше отказаться от захода в территориальные воды России.



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