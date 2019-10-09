Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России

В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем. Благодаря ему корабли Польши смогут миновать контролируемые Россией участки.

Новый водный путь будет представлять собой канал длиной 22 километра и шириной 1300 метров. На нем построят два порта и искусственный остров.

Судоходство запустят по каналу в 2022 году. Стоимость проекта составит более 465 млн евро, пишет «ПолитЭксперт».

Министр морской экономики и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик отметил, что строительство планировалось давно. «В течение 30 лет об этом говорили, сегодня это становится фактом», - отметил он.

Идея возведения канала через Вислинскую косу возникла в XVI веке, при правлении короля Стефана Батория. Обсуждение проекта началось только в 2007 году. Весной 2019 года Евросоюз приостановил строительство из-за отсутствия согласования с Еврокомиссией.