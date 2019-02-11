Польша стала костью в горле России на Балтике

Польша приняла на вооружение ракетные комплексы с противокорабельными ракетами, которые сорвут планы России по удержанию Балтийских морских путей. Об этом заявил военный эксперт Максимилиан Дура.

По его словам, ракеты могут поражать цели на расстоянии до 220 километров, что позволяет блокировать движение гражданских судов в сторону России или из нее.

«Они определенно похоронили российские мечты о поддержании морских коммуникаций», - заявил Дура.

Эксперт уверяет, что польские ракеты станут серьезным препятствием для военных кораблей России, которые легко обнаружить и отследить. При этом появление у польской ВМС новых фрегатов не станет проблемой для Москвы, так как их уничтожение станет быстрым и не затратным для России, пишут «Известия».

Противокорабельная ракета NSM (Naval Strike Missile) способна поражать как наземные, так и морские цели. В 2013 году Польша закупила 12 установок и 48 таких ракет. Спустя год страна заказал еще одну партию. В начале февраля стало известно о покупке у США ракет с дальностью поражения 300 километров.