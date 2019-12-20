В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35

В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35

фото: Topwar.ru

Министерство национальной обороны Польши рекомендовало отказаться от заключения соглашения, связанного с приобретением американских истребителей F-35. В военном ведомстве делают ставки на российские МиГ-29.

Министерство обороны Польши выступило с жесткой критикой в отношении американского истребителя пятого поколения F-35, во многом уступающего многоцелевым истребителям России как в плане эффективности, так и стоимости.

Многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29 вызвали у польских генералов больше симпатии, чем F-35, они весьма высоко отозвались о российских боевых самолётах. Окончательное решение по вопросу закупок в Польше примут в конце января, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Сообщение о возможной продаже боевых самолетов в Индокитай появились на фоне быстро развивающегося военно-технического сотрудничества между двумя странами. В настоящее время основу боевой авиации Мьянмы составляют российские легкие истребители МиГ-29.

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