В Польше проходят парламентские выборы

В Польше открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Т

радиционно более важными в Польше считаются выборы в сейм, так как именно нижняя палата парламента участвует в формировании правительства и контролирует работу кабинета министров.

Выборы проходят по открытым партийным спискам пропорционально по 41 многомандатному округу. Порог составляет 5% для партий и 8% для коалиций.

Как сообщает РИА «Новости», избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). После их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.

Ранее депутат Верховной рады призвал распустить парламент из-за «ненужности». По его словам, Рада не принимает законы, которые облегчили бы жизнь украинцев, то есть не занимается своими прямыми обязанностями