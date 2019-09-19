На Украине захотели распустить парламент

На Украине захотели распустить парламент

newsbel.by

Верховная Рада не справляется со своими обязанностями. Ее необходимо распустить.


Как заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, в парламенте Украины девятого созыва происходит катастрофа. Политик призвал распустить Раду из-за «ненужности».

По его словам, Рада не принимает законы, которые облегчили бы жизнь украинцев, то есть не занимается своими прямыми обязанностями, пишет «РИА Новости».

Напомним парламентские выборы на Украине прошли в июле 2019 года. На них большинство получила партия «Слуга народа» Владимира Зеленского.

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Места: Украина
События: политика
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