Польша выдала РФ бегающего по заграницам экс-главу «Космоса»

Польша по требованию Генпрокуратуры выдала России экс-владельца и главу строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова. Здесь его обвиняют в мошенничестве на 17 млрд рублей.

Об экстрадиции сообщил официальный представитель ГП Александр Куренной. По его словам, Чернякова доставят в Москву в сопровождении спецконвоя.

Адвокат Руслан Коблев, защищающий его интересы, сказал Lenta.ru, что Черняков обратился в польский суд с ходатайством отправить его в Россию. Свое решение он обосновал тем, что рассчитывает на объективное рассмотрение уголовного дела в России.

Следствием установлено, что в 2011 году Черняков получил кредит на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, но направил деньги на другие проекты, в том числе на возведение Академии дзюдо. Кредит погашен не был, а долги НПО перед банком превысили 30 млрд рублей.

Черняков срылся сначала в Лондоне, потом в Германии и улетел в Польшу, надеясь оттуда попасть на Украину. В декабре 2017 года при попытке улететь в Киев его задержали пограничники.

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