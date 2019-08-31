Польша пообещала Зеленскому ввести санкции против России
Глава Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Польши в вопросе антироссийских санкций, заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Я заверил президента [Украины Владимира Зеленского], что он может рассчитывать на мою поддержку, если говорить о суверенитете и территориальной целостности Украины», — цитирует польского лидера ТАСС.
В Варшаве подозревают Москву во вмешательстве во внутренние дела ЕС. По мнению главы Польши, санкции — это самый мирный способ заставить Россию соблюдать международное право.
Ранее в знак непризнания освобождения Польши Красной армией, Варшава решила уничтожить все памятники советским воинам-освободителям на территории своей страны. Так, с 1997 года они ликвидировали 427 монументов.
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