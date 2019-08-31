Польша пообещала Зеленскому ввести санкции против России

Глава Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Польши в вопросе антироссийских санкций, заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Я заверил президента [Украины Владимира Зеленского], что он может рассчитывать на мою поддержку, если говорить о суверенитете и территориальной целостности Украины», — цитирует польского лидера ТАСС.

В Варшаве подозревают Москву во вмешательстве во внутренние дела ЕС. По мнению главы Польши, санкции — это самый мирный способ заставить Россию соблюдать международное право.

Ранее в знак непризнания освобождения Польши Красной армией, Варшава решила уничтожить все памятники советским воинам-освободителям на территории своей страны. Так, с 1997 года они ликвидировали 427 монументов.