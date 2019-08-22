Половина граждан РФ не знает порядок цветов на родном флаге

Половина россиян не знает, как правильно расположены цвета на российском флаге. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

При этом 87% граждан знают, какие именно цвета присутствуют на государственном символе. Их правильное расположение в основном назвала молодежь от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%), а также россияне с высшим образованием (55%).

Как пишет Газета.ru, 53% жителей считают, что незнание госсимволов недопустимо.

Напомним, 22 августа в России отмечается День российского флага. Праздник был учрежден в 1994 году.

Флаг нам в руки! Куда сходить на День государственного флага Российской Федерации?