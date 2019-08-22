Половина граждан РФ не знает порядок цветов на родном флаге

Половина граждан РФ не знает порядок цветов на родном флаге

Pixabay

Половина россиян не знает, как правильно расположены цвета на российском флаге. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

При этом 87% граждан знают, какие именно цвета присутствуют на государственном символе. Их правильное расположение в основном назвала молодежь от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%), а также россияне с высшим образованием (55%).

Как пишет Газета.ru, 53% жителей считают, что незнание госсимволов недопустимо.

Напомним, 22 августа в России отмечается День российского флага. Праздник был учрежден в 1994 году.

Флаг нам в руки! Куда сходить на День государственного флага Российской Федерации?

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Места: Россия
События: общество
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