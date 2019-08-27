Три полосы МКАДа перекрыты после столкновения большегрузов

На внутренней стороне 93-го километра МКАД столкнулись два грузовика. В результате аварии пострадал один человек.

По данным «Интерфакса», после аварии в кабине одного из грузовиков произошло возгорание на площади 6 квадратных метров. Сейчас пострадавшего водителя осматривают врачи.

На трех полосах МКАДа из пяти ограничено движение. Огонь в большегрузе удалось потушить.

Ранее режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский разбился на смерть, влетев в грузовик в Москве.