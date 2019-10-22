США полностью выводят свои войска из Афганистана

США полностью выводят свои войска из Афганистана

dw.com

Вашингтон проведет полный вывод своих военных с территории Афганистана. Пентагон готовится к таким действиям.

Таким образом военное ведомство хочет подготовиться к моменту, когда Дональд Трамп заявит о полном выводе военного контингента с территории Афганистана.

Ранее США уже начали сокращать присутствие в этой стране, выведя около двух тысяч военнослужащих, напоминает «РИА Новости».

Американские военные проводят на территории Афганистана операцию против террористических группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в России).

В октябре в мечети афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы прогремели взрывы. В результате попадания ракет обрушилась крыша. Погибли не менее 62 человек, еще 60 человек пострадали.

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