Более 60 человек погибли при взрыве мечети в Афганистане

В мечети афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы прогремели взрывы.

В результате попадания ракет, у мечети обрушилась крыша. Погибли не менее 62 человек, еще 60 человек пострадали.

К настоящему моменту ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Сирии боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции.