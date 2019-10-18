Более 60 человек погибли при взрыве мечети в Афганистане
В мечети афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы прогремели взрывы.
В результате попадания ракет, у мечети обрушилась крыша. Погибли не менее 62 человек, еще 60 человек пострадали.
К настоящему моменту ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Сирии боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции.
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