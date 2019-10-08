К «конвейеру» по взысканию денег с оппозиции примкнуло МВД

МВД подало иски к оппозиционерам Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь и другим для взыскания с них компенсации за участие полиции в митингах 27 июля и 3 августа. Ранее аналогичные иски подавали «Автомобильные дороги», «Мосгортранс» и московсковский метрополитен.

Два иска направили в Симоновский суд Москвы 30 сентября. Они связаны с возмещением ущерба, причиненного в связи с вынужденным привлечением полиции для обеспечения порядка на несогласованных акциях.

Общая сумма требований составляет 18 млн рублей. За первую акцию просят возместить 8,5 млн рублей, за вторую – 9,4 млн.

Один из ответчиков по искам Георгий Албуров сказал «Коммерсанту»: «Для нас достаточно забавно, что ГУВД Москвы присоединилось к судебному конвейеру по выжиманию из нас всех возможных средств».

Напомним, ранее за акции 27 июля и 3 августа «Мосгортранс», предприятие «Автомобильные дороги», ресторан «Армения» и метрополитен взыскали с оппозиции более 4,9 млн рублей.