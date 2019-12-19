Полицейские приняли мужчину за преступника и избили его

Избиением и угрозами закончился поход военнослужащего на Сахалине в отделение полиции. Мужчина обратился к правоохранительным органам из-за пропажи телефона.

Предполагая, что телефон украли, он пришёл в отдел полиции, чтобы написать заявление. По его словам, в кабинете находились три человека, все в штатском. Узнав фамилию заявителя, они принялись его избивать. Его били руками, ногами, садились на него и даже душили, не давая даже слова сказать. При этом потерпевший даже не мог понять чего от него хотят.

Мужчину избивали примерно минут 30 — 40 и только потом решили сверить данные по паспорту. Оказалось, полицейские спутали его с другим человеком, которого они объявили в розыск, тот просто его однофамилец, пишет «Вести.Ru».

Ранее Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор в отношении трех сотрудников полиции. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, и специальных средств.

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