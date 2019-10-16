Полицейские поувольнялись из-за пенсионной реформы в России

Количество полицейских в России сократилось до 828,65 тыс. человек при норме в 894,9 тыс. Массовые увольнения по выслуге лет начались в 2018 году – сотрудники уходили, опасаясь повышения стажа при выходе на пенсию.

Как следует из отчета МВД, укомплектованность органов внутренних дел составила 92,6%, что ниже плановых показателей в 95%.

На сокращение численности полицейских в 2018 году обратила внимание Счетная палата, пишет РБК. Ведомство указало, что увольнения были связаны с опасениями сотрудников относительно повышения стажа выслуги лет, который позволяет выйти на пенсию.

Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин связывает снижение уровня укомплектованности с тем, что люди не хотят работать в органах и увольняются после выработки стажа для выхода на пенсию и продолжают работать, но на гражданке.

Напомним, о повышении пенсионного возраста в России объявили в июне 2018 года. Министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что власти обсуждают возможность изменения стажа для военных и полицейских. Им, согласно указу президента Бориса Ельцина от 1993 года, достаточно проработать 20 лет, чтобы выйти на пенсию по выслуге лет.

