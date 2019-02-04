Часть россиян сможет получать пенсию по старым правилам
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут выплачивать пенсии по старым условиям тем россиянам, которые заключили договоры до 31 декабря 2018 года. Женщины вправе получать ее с 55 лет, а мужчины – с 60.
Это следует из ответа Минтруда на запрос Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). В нем говорится, что пенсионная реформа коснется тех, кто заключил договоры после 31 декабря 2018 года.
В ведомстве рассказали «Известиям», что рассматривают возможность распространить эту практику и на те соглашения, которые заключены после 1 января 2019 года. Решение будет принято после оценки социально-экономических последствий данных мер.
Сейчас в системе негосударственного пенсионного обеспечения участвуют 4,6 млн россиян. Объем их накоплений составляет 800 млрд рублей.
Напомним, с помощью негосударственного пенсионного обеспечения граждане могут самостоятельно копить на будущую пенсию, делая добровольные отчисления в НПФ. Их размер определяет сам клиент. При достижении пенсионного возраста гражданин имеет право на ежемесячные выплаты.
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