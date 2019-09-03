Политолог заявил о справедливости приговора Синице

Решение суда о лишении свободы блогера Владислава Синицы на пять лет за публикацию в Twitter абсолютно справедливо, завил член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

Ранее такое решение вынес Пресненский суд Москвы. Синица был признан виновным в призыве к расправе над детьми силовиков, которые разгоняли массовые акции протеста в столице.

Политолог предложил единомышленникам осужденного вспомнить о законах Российской Федерации. По мнению господина Михайлова, человек, который в социальных сетях по сути призывал к террористическим актам в отношении детей и семей сотрудников правоохранительных органов, другого наказания не заслуживает.

«С учетом того, что сегодня день солидарности по борьбе с терроризмом, это знаковое событие», – сказал он «Политэксперту».

Сам осужденный заявил, что он никого никуда не призывал, а его слова неправильно трактовали. Адвокат Синицы считает, что по записям, которые пошли в материалы дела «очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть».

Напомним, с середины июля в Москве проходят протестные акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Участники митингов и правозащитники неоднократно обвиняли правоохранителей в неоправданном проявлении жестокости. Однако, мэр Москвы Сергей Собянин назвал действия ОМОНа и Росгвардии оправданной реакцией на «массовые беспорядки». Позднее Росгвардия обвинила общественность в жесткой интернет-травле.