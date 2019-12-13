Покурить в аэропортах можно будет в начале 2020 года

Принятый в окончательном чтении проект закона о возвращении курилок в аэропорты может вступить в силу уже в начале 2020 года.

Как говорят представители Шереметьево и Пулково, пассажирам не придется платить за вход в курилки. Согласно законопроекту, курить можно будет в специально изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции. Во многих воздушных гаванях такие спецкомнаты сохранились до введения запрета, поэтому вернутся курилки максимально быстро.

Как ожидается, закон вступит в силу в конце уходящего года, либо в начале 2020-го, при условии, что его утвердит Совфед и подпишет президент, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, курение будет разрешено в специальных изолированных помещениях с мощными системами вентиляции и глухими стенами, чтобы исключить возможность наблюдения за процессом курения табака.

Предполагается, что такие курилки будут расположены в зонах для зарегистрированных на рейс пассажиров, прошедших досмотр, а также для тех, кто следует транзитом.

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