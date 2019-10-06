Покрас Лампас восстановил испорченный в Екатеринбурге «Крест»

Известный райтер и каллиграф Покрас Лампас закончил восстановление своей испорченной работы «Супрематический крест».

Художник прибыл в Екатеринбург накануне.

Граффити размером более 6,6 тысячи квадратных метров на Площади первой пятилетки было создано 8 июля в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

19 июля местные коммунальщики закатали граффити в асфальт. Как выяснилось позднее, администрация Орджоникидзевского района города решила отремонтировать площадь, т.к. жители «спотыкались на этом месте, скользили».

В ответ на это художник поиронизировал и пообещал восстановить рисунок. Однако местные православные начали выступать против этой работы.

Один из них — активист и режиссер Сергей Алиев — посоветовал художнику «оставить эту гнусную затею, ибо вразумление Божие и человеческое может быть очень серьезным».

После этого предупреждения Покрас Лампас скорректировал эскиз граффити, отказавшись от изображения креста.