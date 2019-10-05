Покрас Лампас начал работу над «Супрематическим крестом»

Известный райтер и каллиграф Покрас Лампас прибыл в Екатеринбург, чтобы восстановить свою работу «Супрематический крест», которую местные коммунальщики в июле закатали в асфальт.

«Начинаем работу на площади Первой Пятилетки! Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звезды сошлись и Покрас Лампас приехал!», — написали в соцсетях организаторы фестиваля уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого и была создана работа.

Напомним, инцидент с коммунальщиками произошел 19 июля. Как выяснилось позднее администрация Орджоникидзевского района города решила отремонтировать площадь, т.к. жители «спотыкались на этом месте, скользили».

В ответ на это художник поиронизировал и пообещал восстановить рисунок.

Однако против этого начали выступать местные православные. Один из них — активист и режиссер Сергей Алиев — посоветовал художнику «оставить эту гнусную затею, ибо вразумление Божие и человеческое может быть очень серьезным».

После этого предупреждения Покрас Лампас отложил запланированный визит в Екатеринбург.