Поклонская призвала Киев принять невозможность вернуть Крым
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала киевские власти оставить претензии на Крым и взять курс на сближение с Россией.
«Невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало. Киев остался за бортом прекрасного корабля Россия, который плывет в счастливое будущее, но я верю в лучшее» - сказала РИА «Новости» Поклонская.
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ.
После многочисленных конфликтов с Украиной, в Кремле заявили о невозможности обсуждения принадлежности Крыма. Этот вопрос закрыт навсегда, завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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