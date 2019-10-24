Поклонская призвала Киев принять невозможность вернуть Крым

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала киевские власти оставить претензии на Крым и взять курс на сближение с Россией.

«Невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало. Киев остался за бортом прекрасного корабля Россия, который плывет в счастливое будущее, но я верю в лучшее» - сказала РИА «Новости» Поклонская.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ.

После многочисленных конфликтов с Украиной, в Кремле заявили о невозможности обсуждения принадлежности Крыма. Этот вопрос закрыт навсегда, завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.