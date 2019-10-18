Пожилая учительница умерла в Челябинске на уроке
В школе № 39 Челябинска педагог начальных классов скончалась на уроке. Учителю был 61 год, а ее рабочая нагрузка – «средняя».
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета образования. Инцидент произошел на глазах детей, их тут же вывели из класса.
До приезда медиков помощь пыталась оказать школьный врач. Бригада «скорой» спасти учителя не смогла.
Ранее ученица школы в Новосибирске покончила с собой в школьном туалете.
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