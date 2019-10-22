Пожертвования Католической церкви упали из-за секс-скандалов

Приношения Католической церкви сильно сократились на фоне сексуальных скандалов. Убытки исчисляются десятками миллионов евро.

На это указал итальянский журналист Джанлуиджи Нуцци. В его книге о деятельности Ватикана под названием «Страшный суд» говорится, что пожертвования с 2016 по 2018 год уменьшились со 100 до 60 млн евро.

В книге сказано, что часть денег, взимающихся в пользу Папы Римского, используют для покрытия расходов Ватикана, а не на благотворительность. Журналист написал, что «реформы Папы Франциска по финансам Ватикана терпят неудачу». Из-за плохого управления и коррупции Ватикан ждет дефолт в 2023 году, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее святой престол лишил сана американского архиепископа Теодора Маккэррика. Суд признал его виновным в домогательствах в отношении детей.