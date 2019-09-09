Пожары угрожают жителям Москвы и Подмосковья 10 сентября

В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о пожароопасности 10 сентября.

Как рассказали специалисты, завтра днем температура составит +22 +24 градуса. День пройдет без осадков, пишут «Известия».

Такая погода сохранится до четверга. Уже в пятницу и на выходных жителей большинства регионов северо-запада и центра европейской части страны ожидает похолодание. Возможны и небольшие осадки.

Ранее специалисты назвали любимые достопримечательности Москвы. Ими стали Московский Кремль и Красная площадь.