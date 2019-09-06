Названы любимые достопримечательности Москвы

Накануне Дня города был проведен опрос для выявления самых любимых достопримечательностей в Москве. Символом столицы с большим перевесом были признаны Московский Кремль и Красная площадь.

Второе место в списке отдано Храму Василия Блаженного, на третьем - Большой театр.

Также любимыми объектами в столице россияне назвали московский метрополитен, храм Христа Спасителя, сталинские высотки, Москва-Сити и Третьяковскую галерею.

Среди мест, где москвичи и гости столицы любят отдыхать выделили ВДНХ, Парк культуры им. Горького и Музей-заповедник «Царицыно», пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что туристы из США часто приезжают в Россию. Естественно, многие из них стараются посетить столицу страны. В последние годы поток американских туристов растет, несмотря на напряженные отношения между государствами.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, простые американцы не хотят верить образам, тиражируемым СМИ. Туристы из этой страны стремятся собственными глазами увидеть современную Россию.