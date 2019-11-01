При пожаре в центре Москвы пострадал художник Герман Мазурин

При пожаре на Большой Сухаревской улице в центре Москвы пострадал заслуженный художник-иллюстратор России Герман Мазурин. Ему была оказана помощь на месте.

Кроме него, по информации телеграм-канала 112, помощь понадобилась еще троим жильцам дома. Они были госпитализированы.

Виновник случившегося, в квартире которого начался пожар, после осмотра врачей скрылся с места происшествия.

Ранее из-за пожара в доме рухнула шахта лифта.