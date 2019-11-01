При пожаре в центре Москвы пострадал художник Герман Мазурин
При пожаре на Большой Сухаревской улице в центре Москвы пострадал заслуженный художник-иллюстратор России Герман Мазурин. Ему была оказана помощь на месте.
Кроме него, по информации телеграм-канала 112, помощь понадобилась еще троим жильцам дома. Они были госпитализированы.
Виновник случившегося, в квартире которого начался пожар, после осмотра врачей скрылся с места происшествия.
Ранее из-за пожара в доме рухнула шахта лифта.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!