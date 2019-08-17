При пожаре в гостинице Одессы погибли восемь человек
Ночью с 16 на 17 августа в одесском отеле «Токио стар» произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Еще десять человек пострадали.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, пламя охватило второй этаж здания и распространилось по площади 1 тысяча квадратных метров.
В тушении огня участвовали 13 единиц техники и 65 спасателей.
Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее в Москве загорелся металлический ангар.
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